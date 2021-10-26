Зеленський про рішення суду щодо "скіфського золота": "повернемо золото, повернемо і Крим"

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Про це пише RegioNews з посиланням на Твітер Глави держави

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Міністерства юстиції та МЗС за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", - наголосив глава держави.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що в Україні знайдеться місце для зберігання золота.

Нагадаємо, що Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня зобов’яззав передати Україні "скіфське золото" – експонати із кримського музею, які поїхали на виставку до окупації півострова Росією і досі не повернулися в Україну.