Зеленский о решении суда относительно "скифского золота": вернем золото, вернем и Крым"

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Твитер Главы государства

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства юстиции и МИД за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото", а потом и Крым", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что в Украине найдется место для хранения золота.

Напомним, что Апелляционный суд Амстердама 26 октября обязал передать Украине "скифское золото" - экспонаты из крымского музея, которые поехали на выставку до оккупации полуострова Россией и до сих пор не вернулись в Украину.