Очільник Мінприроди Абрамовський вже написав заяву про відставку - Арахамія

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Роман Абрамовський йде з посади міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів за власним бажанням

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

"Я бачив, що він написав заяву за власним бажанням. Яким чином вона буде рухатися? Я думаю, за процедурою", - зазначив він.

За словами Арахамії, за відставку міністра у Радій знайдуться голоси. Водночас у фракції ще немає кандидата на пост міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

"За тиждень, 10 днів визначимося", - додав Арахамія.

Зазначається, що заява міністра Абрамовського вже надійшла до Ради.

Нагадаємо, що Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозував, що найближчим часом депутати не будуть розглядати кадрові питання

Спікер також уточнив, що Рада може розглядати кадрові питання і без попереднього включення їх до порядку денного, але "станом на зараз у Верховній Раді немає жодного уявлення про кадрові питання".