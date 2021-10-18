Міністр екології цього тижня подасть у відставку - депутат

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Міністр екології Роман Абрамовський цього тижня швидше за все напише заяву про відставку

Про це пише RegioNews з посиланням на Телграм канал нардепа від "Слуги народу" Олексія Устенка.

"Ну що. Швидше за все міністр екології напише заяву цього тижня. Стосовно кадрових змін це все", - написав парламентар.

У свою чергу, інший нардеп з "Слуги народу" Данило Гетьманцев у коментарі журналістам зазначив, що в разі надходження заяви Абрамовського, фракція її підтримати. Інші представники монобільшості не підтверджували і не спростовували кадрову зміну.

Зі свого боку нардеп Олексій Гончаренко очікує, що заява Абрамовського про відставку вже 19 жовтня буде у парламенті.

Нагадаємо, що Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозував, що найближчим часом депутати не будуть розглядати кадрові питання

Спікер також уточнив, що Рада може розглядати кадрові питання і без попереднього включення їх до порядку денного, але "станом на зараз у Верховній Раді немає жодного уявлення про кадрові питання".

До цього монобільшість регулярно заявляла про можливу відставку кількох міністрів.