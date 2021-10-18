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18 жовтня 2021, 10:13 93

У регіонах "червоної" зони потрібно прискорити вакцинацію - МОЗ

18 жовтня 2021, 10:13 93
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Фото: з відкритих джерел
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Нарощування темпів вакцинації в регіонах допоможе підготувати медичну систему до зростання захворюваності та захистити якомога більше українців від коронавірусної інфекції

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

У міністерстві занепокоєні низькими темпами вакцинації у деяких регіонах. Зокрема, у Запорізькій області медики щодня роблять близько 5-7 тисяч щеплень, тоді як відповідно до спроможності регіону їх кількість має бути не менше 11 тисяч на добу.

"Разом із тим, кількість центрів вакцинації є дуже малою для цього регіону. Тому наступного тижня в області має бути відкрито ще кілька додаткових центрів масової вакцинації. Окрім того, відповідно до наданих рекомендацій має бути покращено роботу вже існуючих центрів і пунктів щеплень”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 18 жовтня "червона" зона карантину в Україні діє вже в п'яти областях. З 15 жовтня Херсонська область перейшла в "червону" зону. А вже з 18 жовтня до неї додаються ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська.

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