САП оскаржить виправдувальний вирок щодо Омеляна

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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не згодні з виправдувальним вироком колишнього очільника Міністерства інфраструктури Володимира Омеляна й оскаржать його в суді апеляційної інстанції

Про це йдеться у повідомленні пресслужби САП у Facebook, передає RegioNews.

САП оскаржить виправдувальний вирок колишньому міністру інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурор САП не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції.

Раніше повідомлялось, що 18 жовтня 2021 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому міністру інфраструктури України, яким експосадовця визнано невинуватим у виданні службовою особою нормативно-правового акту, а саме рішення про зменшення портового (адміністративного) збору, яке призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн гривень.