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18 октября 2021, 12:41 19

САП обжалует оправдательный приговор в отношении Омеляна

18 октября 2021, 12:41 19
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Фото: из открытых источников
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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре не согласны с оправдательным приговором бывшего главы Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна и обжалуют его в суде апелляционной инстанции

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook, передает RegioNews.

САП обжалует оправдательный приговор бывшему министру инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что 18 октября 2021 года коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему министру инфраструктуры Украины, которым экс-чиновник признан невиновным в издании должностным лицом нормативно-правового акта, а именно решения об уменьшении портового (административного) сбора, которое привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн гривен.

САП прокуратура министр инфраструктура Владимир Омелян

 
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