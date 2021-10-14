Президент доручив провести завтра засідання РНБО

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Президент України Володимир Зеленський дав доручення організувати на 15 жовтня засідання Ради національної безпеки і оборони України

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі РНБО.

Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві РНБО України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі члени РНБО вже поінформовані про дату, час та місце проведення засідання. Інформація про теми засідання наразі відсутня.

Раніше повідомлялось, що Зеленський ввів у дію рішення РНБО про загрози енергетиці. Президент доручив Кабінету міністрів розробити план поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію з урахуванням соціального захисту споживачів.