Президент поручил провести завтра заседание СНБО

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Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение организовать на 15 октября заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю СНБО Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в г. Киев заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все члены СНБО уже проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания. Информация о темах заседания пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах энергетике. Президент поручил Кабинету министров разработать план постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию с учетом социальной защиты потребителей.