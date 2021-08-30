Зеленський доручив уряду розробити план підвищення цін на електроенергію для населення

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Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити план поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію з урахуванням соціального захисту споживачів.

Про це пише RegioNews з посиланням на указ президента від 28 серпня щодо рішення РНБО "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері".

Згідно до документа, Кабінету Міністрів доручили до 31 грудня цьогоріч визначити порядок поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів.

При цьому уряд має забезпечити "соціальний захист осіб, які потребують державної підтримки та допомоги".

До 30 вересня влада також має розробити та затвердити план встановлення справедливої вартості електричної енергії для побутових споживачів.

Крім того уряд повинен забезпечити перехід від товарного до фінансового механізму ПСО на учасників ринку із забезпеченням доступності електроенергії для побутових споживачів з 1 жовтня 2021 року.

Також Кабмін разом з РНБО та СБУ має встановити реальних кінцевих власників обленерго.

Нагадаємо, що Кабмін до кінця квітня 2022 року знизив вартість електроенергії для українців, споживають менше 250 кіловат\годин електроенергії з 1,68 до 1,44 за квт\год. За розрахунками урядових експертів економічно обгрунтована ціна електроенергії для населення на цей рік становить 3,6 грн квт\год. У вартості врахована виплату заборгованості за "зеленим тарифом".