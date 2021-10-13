Стефанчук розповів, коли отримає першого заступника
Верховна Рада обере першого віце-спікера 19 жовтня
Як передає RegioNews про це на брифінгу розповів Голова верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Ми зупинили роботу у п’ятницю. У вівторок одразу почнемо з продовження цього питання. Це триватиме годину-півтори. І після цього ми зможемо отримати першого віце-спікера", - зауважив керівник парламенту
Нагадаємо, що 8 жовтня Верховна Рада призначила Руслана Стефанчука спікером. В цей же день парламентарі розпрочали процедуру обрання першого віце-спікера. На цю посаду було висунуто, зокрема Олександра Корнієнка, який вважається беззаперечним фаворитом.
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