Стефанчук розповів, коли отримає першого заступника

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Як передає RegioNews про це на брифінгу розповів Голова верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми зупинили роботу у п’ятницю. У вівторок одразу почнемо з продовження цього питання. Це триватиме годину-півтори. І після цього ми зможемо отримати першого віце-спікера", - зауважив керівник парламенту

Нагадаємо, що 8 жовтня Верховна Рада призначила Руслана Стефанчука спікером. В цей же день парламентарі розпрочали процедуру обрання першого віце-спікера. На цю посаду було висунуто, зокрема Олександра Корнієнка, який вважається беззаперечним фаворитом.