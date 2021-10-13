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13 жовтня 2021, 12:21 6

Арахамія під час локдауну двічі літав до Відня літаком, який належить структурам Фірташа, - ЗМІ

13 жовтня 2021, 12:21 6
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Фото з відкритих джерел
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Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у січні та лютому цього року літав до Відня з дружиною літаком, який належить структурам підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа

Як пише RegioNews, про це йдеться у розслідуванні "Української правди" "Ідентифікація Брауна. Таємні зустрічі та приховані перельоти Давида Арахамії".

За інформацією журналістів, від джерел у правоохоронних органах вдалося отримати документи, які свідчать про те, що Арахамія під час закритого авіасполучення з Європою через пандемію двічі літав до Відня з дружиною. Двічі — приватним літаком, який належить структурам, пов'язаним з бізнесменом Дмитром Фірташем.

Арахамія визнає, що перельоти здійснювалися літаком зі структур Фірташа.

"Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа і зданий у якусь велику авіакомпанію, у якої кількість бортів нараховує кілька сотень. Тому це як "Убер" викликати — ви не розумієте, яким літаком полетите. У мене є документи, я обіцяв офрекорд показати справжню причину мого польоту туди. Там немає жодної політики чи підтексту", — заявив нардеп.

Він додав, що мав "реально поважну" причину медичного характеру, і не хоче "говорити на всю країну".

"Тоді був ковідний локдаун. По-іншому не вийшло вилетіти. Я не дуже люблю літати приватними бортами, тому що це елементарно дуже дорого. Навіть для мене, хоча я доволі заможна людина", — сказав Арахамія.

Пізніше помічник нардепа не на камеру показав папери, які свідчать про те, що дружина Арахамії двічі замовляла у грузинської турфірми медичні послуги, включно із трансфером. Вартість кожного вояжу до Відня становила 24 тис. євро.

Наголошується, що оплачувала перельоти, за словами Арахамії, його дружина, тому цієї інформації не буде у декларації.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія спростував інформацію про те, що обговорював із бізнесменом Ігорем Коломойським питання можливого голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Давид Арахамія розслідування Дмитро Фірташ

 
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