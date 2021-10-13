Арахамия во время локдауна дважды летал в Вену самолетом, принадлежащим структурам Фирташа, - СМИ

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Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в январе и феврале этого года летал в Вену с женой самолетом, который принадлежит структурам подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа

Как пишет RegioNews, об этом говорится в расследовании "Украинской правды" "Идентификация Брауна. Тайные встречи и скрытые перелеты Давида Арахамии".

По информации журналистов, от источников в правоохранительных органах удалось получить документы, свидетельствующие о том, что Арахамия во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой. Дважды - частным самолетом, принадлежащим структурам, связанным с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Арахамия признает, что перелеты осуществлялись самолетом из структур Фирташа.

"Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам господина Фирташа и сдан в какую-то крупную авиакомпанию, у которой количество бортов насчитывает несколько сотен. Поэтому это как "Убер" вызвать - вы не понимаете, каким самолетом полетите. У меня есть документы, я обещал офрекорд показать истинную причину моего полета туда. Там нет никакой политики или подтекста", — заявил нардеп.

Он добавил, что имел "реально уважительную" причину медицинского характера, и не хочет "говорить на всю страну".

"Тогда был ковидный локдаун. По-другому не получилось вылететь. Я не очень люблю летать частными бортами, потому что это элементарно очень дорого. Даже для меня, хотя я довольно состоятельный человек", - сказал Арахамия.

Позже помощник нардепа не на камеру показал бумаги, свидетельствующие о том, что жена Арахамии дважды заказывала у грузинской турфирмы медицинские услуги, включая трансфер. Стоимость каждого вояжа в Вену составляла 24 тыс. евро.

Отмечается, что оплачивала перелеты, по словам Арахамии, его жена, поэтому этой информации не будет в декларации.

Напомним, ранее Давид Арахамия опроверг информацию о том, что обсуждал с бизнесменом Игорем Коломойским вопрос возможного голосования за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады.