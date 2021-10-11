Следователи вручили Медведчуку ходатайство об аресте с возможным залогом в 1 млрд грн

Фото: ОПЗЖ

Народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд гривен

Об этом сообщил нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в Facebook, передает RegioNews.

Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкое", - говорится в сообщении.

Кузьмин добавил, что Медведчук не сможет внести такой большой залог, ведь на него наложены санкции СНБО.

Напомним, что нардепу Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке.

20 августа стало известно, что Офис генпрокурора завершил следствие по делу о госизмене Медведчука.

Известно, что 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. 9 июля Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца. 15 июля адвокаты Медведчука вновь обжаловали его домашний арест.