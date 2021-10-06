Комітет ВР пропонує Разумкову позбавити виплат 65 нардепів

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Регламентний комітет Верховної Ради звернувся до спікера щодо не виплат "депутатських"(доплата за здыйснення депутатських повноважень у 45 тисяч гривень-ред.) за вересень 65 нардепам через систематичну неявку на засідання чи неголосуванн

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм представника комітету Павла Фролова.

Серед депутатів які можуть залишитися без виплат є представники усіх фракцій. Зокрема позбавити депутатських пропонується лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, який не голосував майже за третину питань, соратника бізнесмена Ігоря Коломойського Ігорю Палицю, який ігнорує засідання комітету, а також лідерку партії "Голос" Кіру Рудик, скандального нардепу від "Слуги народу" Олександра Трухіна, які також не часто голосують на засіданнях, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який, зокрема ігнорує засідання комітету.

В цілому антирейтирнг фракцій і груп за часткою депутатів, яких пропонується позбавити виплат "депутатських" за вереснь 2021 виглядає так:

1. ОПЗЖ - 59% (26 депутатів).

2. За Майбутнє - 32% (7 депутатів).

3. Довіра - 25% (5 депутатів).

4. Батьківщина - 24% (6 депутатів).

5. Голос - 15% (3 депутати).

6. ЄС - 11% (3 депутати).

7. Слуга народу - 4% (9 депутатів).

За словами Фролова, економія для бюджету в разі ухвалення рішення про позбавлення виплат становитиме 3 млн грн.

"Перелік "прогульників" – не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний/відрядження/відпустка/суд..) неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці або у засіданнях Комітетів виплати будуть поновлені", - уточнив депутат.