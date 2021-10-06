Комитет ВР предлагает Разумкову лишить выплат 65 нардепов

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Регламентный комитет Верховной Рады обратился к спикеру относительно не выплат "депутатских" (доплата за вздымание депутатских полномочий в 45 тысяч гривен-ред.) за сентябрь 65 нардепам из-за систематической неявки на заседание или неголосования

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм представителя комитета Павла Фролова.

Среди депутатов которые могут остаться без выплат есть представители всех фракций. В частности, лишить депутатских предлагается лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, который не голосовал почти за треть вопросов, соратника бизнесмена Игоря Коломойского Игоря Палицу, который игнорирует заседания комитета, а также лидера партии "Голос" Киру Рудык, скандального нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, которые также не часто голосуют на заседаниях, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который, в частности игнорирует заседания комитета.

В целом антирейтирнг фракций и групп по доле депутатов, которых предлагается лишить выплат "депутатских" за сентябрь 2021 выглядит так:

1. ОПЗЖ - 59% (26 депутатов).

2. За Будущее - 32% (7 депутатов).

3. Доверие - 25% (5 депутатов).

4. Батькивщина-24% (6 депутатов).

5. Голос-15% (3 депутата).

6. ЕС-11% (3 депутата).

7. Слуга народа-4% (9 депутатов).

По словам Фролова, экономия для бюджета в случае принятия решения о лишении выплат составит 3 млн грн.

"Перечень" прогульщиков " - не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировка/отпуск/суд..) неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены", - уточнил депутат.