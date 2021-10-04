У КВУ назвали головних прогульників Верховної Ради за вересень

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У вересні 27 народних депутатів пропустили 90% голосувань у Верховній Раді - серед них 11 парламентарів не проголосували жодного разу

Про це повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

27 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань парламенту у вересні. Всього у вересні відбулося 315 голосувань", - йдеться у повідомленні.

Не проголосували жодного разу за місяць 11 нардепів. Зокрема, Федір Христенко, Сергій Льовочкін, Ренат Кузьмін, Юрій Солод, Григорій Суркіс, Вадим Рабінович. Також не голосували Тарас Козак та Віктор Медведчук.

Близькі до нульових показники голосувань в народних депутатів Антона Яценка (взяв участь в 0,6% голосувань), Сергія Ларіна (0,6%), Олександра Фельдмана (0,6%), Ігоря Абрамовича (0,9%), Степана Івахіва (0,9%). Серед інших майже не голосували Юлія Льовочкіна (1,9%), Олександр Дубінський (3,4%), Андрій Деркач (4,4%), Юрій Бойко (5,4%), Ігор Палиця (8,2%).

Серед фракцій і груп ВР найактивніше голосували депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому депутати монобільшості взяли участь в 84% голосувань Ради, депутати ЄС - 78%. Дещо нижчі показники в депутатів "Голосу" (75%) та групи "Довіра" (73%). Менш активно голосували народні депутати "Батьківщини" (69%) та групи "За майбутнє" (56%). Найнижчий результат у фракції "Опозиційна платформа - За життя". Депутати ОПЗЖ в середньому натискали кнопку для голосування лише в 37% випадках.

Нагадаємо, раніше у КВУ назвали фракції, які найактивніше голосували у Раді протягом останніх двох років.