10:59  04 жовтня
Вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину
10:46  04 жовтня
Стали відомі рекомендації Міносвіти щодо початку осінніх канікул для школярів
08:09  04 жовтня
Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2021, 13:22 5

У КВУ назвали головних прогульників Верховної Ради за вересень

04 жовтня 2021, 13:22 5
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вересні 27 народних депутатів пропустили 90% голосувань у Верховній Раді - серед них 11 парламентарів не проголосували жодного разу

Про це повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

27 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань парламенту у вересні. Всього у вересні відбулося 315 голосувань", - йдеться у повідомленні.

Не проголосували жодного разу за місяць 11 нардепів. Зокрема, Федір Христенко, Сергій Льовочкін, Ренат Кузьмін, Юрій Солод, Григорій Суркіс, Вадим Рабінович. Також не голосували Тарас Козак та Віктор Медведчук.

Близькі до нульових показники голосувань в народних депутатів Антона Яценка (взяв участь в 0,6% голосувань), Сергія Ларіна (0,6%), Олександра Фельдмана (0,6%), Ігоря Абрамовича (0,9%), Степана Івахіва (0,9%). Серед інших майже не голосували Юлія Льовочкіна (1,9%), Олександр Дубінський (3,4%), Андрій Деркач (4,4%), Юрій Бойко (5,4%), Ігор Палиця (8,2%).

Серед фракцій і груп ВР найактивніше голосували депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому депутати монобільшості взяли участь в 84% голосувань Ради, депутати ЄС - 78%. Дещо нижчі показники в депутатів "Голосу" (75%) та групи "Довіра" (73%). Менш активно голосували народні депутати "Батьківщини" (69%) та групи "За майбутнє" (56%). Найнижчий результат у фракції "Опозиційна платформа - За життя". Депутати ОПЗЖ в середньому натискали кнопку для голосування лише в 37% випадках.

Нагадаємо, раніше у КВУ назвали фракції, які найактивніше голосували у Раді протягом останніх двох років.

партїї депутат голосування парламент фракція КВУ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua