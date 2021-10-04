В КИУ назвали главных прогульщиков Верховной Рады за сентябрь

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В сентябре 27 народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной Раде - среди них 11 парламентариев не проголосовали ни разу

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

27 народных депутатов пропустили более 90% голосований парламента в сентябре. Всего в сентябре состоялось 315 голосований", - говорится в сообщении.

Не проголосовали ни разу за месяц 11 нардепов. В частности, Федор Христенко, Сергей Левочкин, Ренат Кузьмин, Юрий Солод, Григорий Суркис, Вадим Рабинович. Также не голосовали Тарас Козак и Виктор Медведчук.

Близки к нулевым показатели голосований у народных депутатов Антона Яценко (принял участие в 0,6% голосований), Сергея Ларина (0,6%), Александра Фельдмана (0,6%), Игоря Абрамовича (0,9%), Степана Ивахива (0,9%). Среди других почти не голосовали Юлия Левочкина (1,9%), Александр Дубинский (3,4%), Андрей Деркач (4,4%), Юрий Бойко (5,4%), Игорь Палица (8,2%).

Среди фракций и групп ВР активнее всего голосовали депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем депутаты монобольшинства приняли участие в 84% голосований Рады, депутаты ЕС - 78%. Несколько ниже показатели у депутатов "Голоса" (75%) и группы "Довіра" (73%). Менее активно голосовали народные депутаты "Батькивщины" (69%) и группы "За майбутнє" (56%). Самый низкий результат во фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Депутаты ОПЗЖ в среднем нажимали кнопку для голосования лишь в 37% случаях.

Напомним, ранее в КИУ назвали фракции, которые активнее всего голосовали в Раде в течение последних двух лет.