Зеленский о втором сроке: "я еще не решил"

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что еще не решил будет ли баллотироваться на второй срок

Как передает RegioNews об этом он заявил во время пресс-конференции на выездном заседании партии "Слуга народа" в Трускавце

"Я ничего не решил со второго срока", - заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что желает выполнить все обещания до завершения каденции. Сегодня он объяснил эти слова.

"Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% нашей программы, и я говорил, что если мы не будем работать в Раде, и если будет постоянно политический спам, то мы не успеем это сделать. А я хочу успеть сделать все, что обещал. Но это не значит, что если я это успею сделать за 4,5 года, то я за полгода до конца каденции пойду. Нет, я поработаю", - заявил он.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы быть президентом, к тому времени, когда "слуги" выполнят все обещания. Как известно, во время подачи документов в Центрвиброрчкому он заявлял, что идет на один срок.