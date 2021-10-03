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03 октября 2021, 10:30 20

Зеленский говорит, что хотел бы быть президентом, когда "слуги" выполнят все обещания

03 октября 2021, 10:30 20
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из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский хотел бы быть Главой государства в момент, когда будут выполнены все обещания нынешней властной команды.

Об этом Глава государства заявил во время выступления на "большой фракции партии "Слуга народа" в Трускавце, пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм партии монобольшинства

"Я хотел бы быть Президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", – обратился Зеленский к депутатам.

Он также отметил, что сейчас в программе президента "больше не существует пунктов, которые мы не можем выполнить". Зеленский также пригласил депутатов "в клуб, от которого зависит жизнь каждого украинца".

Президент также похвалил депутатов фракции и похвастался ее достижениями, отметив, что партия "Слуга народа" еще имеет мало опыта.

Напомним, что на дебатах с пятым Президентом Украины Петром Порошенко Владимир Зеленский уверял, что уходит на один срок. На этом же он подчеркивал во время подачи документов на регистрацию в ЦИК.

Однако во время одной из пресс-конференций заметил, что одной каденции ему может и не хватить.

Слуга народа президент ЦИК Монобольшинство обещания

 
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