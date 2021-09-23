Разумков заявив, що подавати у відставку не збирається

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що не планує подавати у відставку та припустив, що нардепи можуть зібрати 226 голосів для його звільнення

Як передає RegioNews, про це Разумков розповів в ефірі телеканалу "Прямий".

Якщо ми з вами говоримо про "піду у відставку", я подавати у відставку не збираюся. Якщо ми говоримо про те, чи може ухвалити відповідне рішення Верховна Рада України, так, може", - зазначив він.

За його словами, для звільнення потрібно 226 голосів, але перед цим потрібно зібрати 150 підписів, підготувати та провести голосування у парламенті.

Якщо буде бажання народних депутатів замінити голову Верховної Ради, це їхнє право… В мене немає світоглядних розбіжностей із колегами, мої позиції не змінюються, може в когось так відбувається, але точно не у мене", - додав він.

Раніше повідомлялось, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова не запросили на нараду фракції "Слуга народу" за участю Президента Володимира Зеленського у Трускавці.