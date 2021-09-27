Зеленський дав зелене світло створенню національної системи стійкості

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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про запровадження національної системи стійкості"

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідний указ, оприлюднений на сайті Глави держави.

Указ передбачає затвердження Концепції забезпечення національної системи стійкості. Її мають реалізувати до 2025 року.

Зазначається, що концепція забезпечення національної системи стійкості визначає цілі, основні принципи, напрямки, механізми і терміни впровадження і функціонування національної системи стійкості, спрямованої на забезпечення здатності держави і суспільства своєчасно ідентифікувати загрози, виявляти вразливості й оцінювати ризики національної безпеки, запобігати або мінімізувати їхні негативні впливи, ефективно реагувати і швидко й повномасштабно відновлюватися після виникнення загроз або настання надзвичайних і кризових ситуацій усіх видів, включно із загрозами гібридного типу, але не обмежуючись ними.

Система стійкості має передбачати забезпечення функціонування таких елементів:

- повноцінне функціонування системи державних органів, їхня інституційна стійкість;

- безпека і захищеність об'єктів критичної інфраструктури;

- здатність єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

- здатність ефективно реагувати на неконтрольоване масове переміщення людей;

- громадська стійкість, зокрема, від інформаційних впливів;

- фінансово-економічна стійкість, зокрема, безперервність основних бізнес-процесів.