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27 сентября 2021, 20:05 2

Зеленский дал зеленый свет созданию национальной системы устойчивости

27 сентября 2021, 20:05 2
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из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О введении национальной системы устойчивости"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующий указ, обнародованный на сайте главы государства.

Указ предусматривает утверждение Концепции обеспечения национальной системы устойчивости. Ее должны реализовать до 2025 года.

Отмечается, что концепция обеспечения устойчивости национальной системы определяет цели, основные принципы, направления, механизмы и сроки внедрения и функционирования национальной системы устойчивости, направленной на обеспечение способности государства и общества своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угрозы или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций всех видов, включая угрозами гибридного типа, но не ограничиваясь ими.

Система устойчивости должна предусматривать обеспечение функционирования таких элементов:

- полноценное функционирование системы государственных органов, их институциональная устойчивость;

- безопасность и защищенность объектов критической инфраструктуры;

- способность единой государственной системы гражданской защиты к действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;

- способность эффективно реагировать на неконтролируемое массовое перемещение людей;

- общественная устойчивость, в частности, от информационных воздействий;

- финансово-экономическая устойчивость, в частности, непрерывность основных бизнес-процессов.

инфраструктура президент указ госорган информация

 
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