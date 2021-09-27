За два роки родичі "слуг народу" придбали майна на 60 млн гривень - КВУ

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Протягом останніх двох років кожна четверта родина депутатів фракції "Слуга Народу" задекларувала придбання цінного майна загальною вартістю понад 60 млн гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Комітету виборців України.

Зокрема, починаючи з серпня 2019 року члени сімей "слуг народу" придбали 38 автомобілів: задекларували нові автомобілі дружини народних депутатів Юрія Корявченкова (2 млн гривень), Богдана Яременка (Volvo, 1 млн), Костянтина Касая (BMW, 3,7 млн), Павла Якименка (BMW, 2,9 млн), Юрія Арістова (PORSCHE, 2,3 млн), Андрія Геруса (1,4 млн грн), Олександра Завітневича (1,5 млн), Олексія Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн), Олександра Літвінова (Toyota, 1,2 млн), Олександра Салійчука (Mercedes-Benz, 1,2 млн), Ореста Саламахи (BMW, 849 тис.), Максима Зуєва (540 тис.).

Нові автомобілі задекларували та члени сімей Андрія Бобляха, Ірини Верещук, Володимира Гевка, Максима Гузенка, Андрія Клочка. Крім того, 13 нардепів вказали в деклараціях, що користуються транспортом, який належить їх родичам, переважно, - дружинам.

Також депутати "Слуги Народу" вказали у своїх деклараціях 25 земельних ділянок та 12 квартир, придбаних членами їх сімей. Зокрема, Роман Мулик задекларував котедж для сімейного відпочинку у курортному селі Поляниця вартістю 1,1 млн, який перебуває у власності дочки (дата набуття права: 19.10.2020). Галина Третьякова задекларувала земельну ділянку вартістю 490 тис. грн, що перебуває у власності чоловіка (дата набуття права: 10.03.2020). Костянтин Касай задекларував отримання дружиною права власності у 2020 році на квартиру, житловий будинок та земельну ділянку. Олексій Устенко задекларував придбання у 2020 році дружиною квартири в Києві вартістю 5 млн грн.

Декларування дорогих покупок членами сімей може бути частиною схеми з легалізації статків народних депутатів. Саме тому поширеною практикою є пересування на автомобілях та проживання у житлі, що належать членам сім’ї", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, раніше у КВУ назвали фракції, які найактивніше голосували у Раді протягом останніх двох років.