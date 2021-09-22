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22 вересня 2021, 19:14 93

Зеленський сумнівається, що правоохоронці знайдуть виконавців замаху на його першого помічника

22 вересня 2021, 19:14 93
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що правоохоронці зможуть знайти людей, які обстріляли авто його першого помічника Сергія Шефіра

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Глави держави телеканалу ДОМ

"Я думаю, буде предметно і безкомпромісно шукати виконавців замаху, я не впевнений, що знайдуть, будуть робити все, щоб знайти. Тим не менш, ми живемо в інший час. Це не замахи на журналістів до мого терміну, коли ми не розуміли і не могли впливати на ситуацію. Зараз, думаю, правоохоронці більш відкрито працюють, ніяких залякувань, просто треба зробити свою роботу і відповідні висновки", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій

"Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні МВС.

У Нацполіції розглядають три версії замаху. Не виключають, серед іншого, і російський слід

замах президент помічник Офіс президента МВС

 
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