Зеленський сумнівається, що правоохоронці знайдуть виконавців замаху на його першого помічника
Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що правоохоронці зможуть знайти людей, які обстріляли авто його першого помічника Сергія Шефіра
Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Глави держави телеканалу ДОМ
"Я думаю, буде предметно і безкомпромісно шукати виконавців замаху, я не впевнений, що знайдуть, будуть робити все, щоб знайти. Тим не менш, ми живемо в інший час. Це не замахи на журналістів до мого терміну, коли ми не розуміли і не могли впливати на ситуацію. Зараз, думаю, правоохоронці більш відкрито працюють, ніяких залякувань, просто треба зробити свою роботу і відповідні висновки", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій
"Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні МВС.
У Нацполіції розглядають три версії замаху. Не виключають, серед іншого, і російський слід