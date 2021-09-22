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22 сентября 2021, 19:14 131

Зеленский сомневается, что правоохранители найдут исполнителей покушения на его первого помощника

22 сентября 2021, 19:14 131
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из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что правоохранители смогут найти людей, которые обстреляли авто его первого помощника Сергея Шефира

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Главы государства телеканалу Дом

"Я думаю, будет предметно и бескомпромисно искать исполнителей покушения, я не уверен, что найдут, будут делать все, чтобы найти. Тем не менее, мы живем в другое время. Это не покушения на журналистов до моего срока, когда мы не понимали и не могли влиять на ситуацию. Сейчас, думаю, правоохранители более открыто работают, никаких запугиваний, просто надо сделать свою работу и соответствующие выводы", - сказал Зеленский

Напомним, что автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Ранен его водитель

"Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Раненый водитель", - говорится в сообщении МВД.

В Нацполиции рассматривают три версии покушения. Не исключают, среди прочего, и российский след

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