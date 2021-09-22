Замах на Шефіра: з'явилися фото і відео з місця обстрілу автівки

Фото з відкритих джерел

У мережі опублікували фото та відео з місця обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра

Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм-канал PavlovskyNews.

Зазначається, що стрілянина велася в основному в ліву сторону автомобіля Audi А-8. Замах стався на виїзді з Києва - на Новообухівській трасі.

Після обстрілу водій Шефіра самостійно під'їхав до парковки одного з місцевих супермаркетів, звідки й викликали правоохоронців. Це підтвердили люди, які продають квіти поряд з супермаркетом. Вони кажуть, що автівка заїхала на парковку вже з кулями в кузові.

Тим часом на Новообухівській трасі правоохоронці проводять огляд авто. Зупиняють в тому числі фури.

Нагадаємо, сьогодні в автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. В автомобіль потрапило понад 10 куль. В результаті був поранений водій. Наразі водій перебуває у важкому стані. Це також підтвердила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.