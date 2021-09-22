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22 сентября 2021, 12:57 86

Покушение на Шефира: появились фото и видео с места обстрела машины

22 сентября 2021, 12:57 86
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Фото из открытых источников
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В сети опубликовали фото и видео с места обстрела автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал PavlovskyNews.

Отмечается, что стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8. Покушение произошло на выезде из Киева по Новообуховской трассе.

После обстрела водитель Шефира самостоятельно подъехал к парковке одного из местных супермаркетов, откуда и вызвали правоохранителей. Это подтвердили люди, которые продают цветы рядом с супермаркетом. Они говорят, что машина заехала на парковку уже с пулями в кузове.

Тем временем на Новообуховской трассе правоохранители проводят осмотр авто. Останавливают, в том числе, фуры.

Напомним, сегодня в автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. В автомобиль попало более 10 пуль. В результате был ранен водитель. Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии. Это также подтвердила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Украина обстрел обстрелы покушение Сергей Шефир

 
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