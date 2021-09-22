Покушение на Шефира: появились фото и видео с места обстрела машины
В сети опубликовали фото и видео с места обстрела автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал PavlovskyNews.
Отмечается, что стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8. Покушение произошло на выезде из Киева по Новообуховской трассе.
После обстрела водитель Шефира самостоятельно подъехал к парковке одного из местных супермаркетов, откуда и вызвали правоохранителей. Это подтвердили люди, которые продают цветы рядом с супермаркетом. Они говорят, что машина заехала на парковку уже с пулями в кузове.
Тем временем на Новообуховской трассе правоохранители проводят осмотр авто. Останавливают, в том числе, фуры.
Напомним, сегодня в автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. В автомобиль попало более 10 пуль. В результате был ранен водитель. Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии. Это также подтвердила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.