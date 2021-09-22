Олігархи і політики ніколи не будуть відповідати за ДТП. Доведено Димінським, Омельченко і Трухіним, - експерт

Приклад того, як уникнути відповідальності за вчинення ДТП, в якому постраждали люди, нардепу від "Слуги народу" Олександру Трухіну показав олігарх і екс-нардеп Петро Димінський, який влаштував ДТП, в якому загинула молода жінка, але так і не відповів перед законом

Про це в своєму блозі на сайті "Цензор.НЕТ" написав політичний експерт Юрій Гаврилечко.

За його словами, в Україні вже роками "склалася традиція, що політики і олігархи не відповідають за ДТП, які влаштовують. Як правило знаходять "смерда", який за "мзду" готовий взяти провину на себе, а "пан" може і далі ганяти на своїй дорогій машині. Тому резонансні ДТП будуть регулярним явищем, як і те, що про них, погаласувавши, будуть забувати, а справжні винуватці будуть ходити безкарними".

Як приклад експерт наводить так звану "ДТП імені Трухіна", в якій серйозно постраждали шестеро людей.

"Нещодавно в.о. голови ДБР Олексій Сухачов прямим текстом говорить: "Ми не встановили, хто був за кермом, тому що не отримали матеріали з камер відеоспостереження". Мовляв, призначили експертизи і чекаємо результатів, а тоді встановимо, хто винен в резонансному ДТП. Вибачте, у мене питання - а чому ДБР не може отримати відео?", - написав Юрій Гаврилечко.

Також він додав, що суспільство практично впевнене, що за кермом авто був саме Трухін, але ось його правоохоронці і не підозрюють у скоєнні ДТП. Більш того, нагадав Гаврилечко, що багато телеграм-каналів відкрито писали, що під час ДТП Олександр Трухін був п'яний.

"Але з Трухіна, як з гусака вода, і сам він каже, що за кермом не сидів. За даними ЗМІ, в матеріалах справи вже фігурує "крайній" – помічник ще одного пасажира-депутата Полтавської облради Фахраддіна Мухтарова Віктор Склема. Щось мені підказує, що Склема і відповість за це ДТП, як "Фунт, який завжди сидів", - написав Юрій Гаврилечко.

Він додав, що всі резонансні ДТП в Україні закінчувалися саме тим, що політики або олігархи, які влаштували їх, в результаті ні за що не відповідали, а правоохоронці знаходили крайніх в цих історіях. Як приклад Гаврилечко навів випадки зі смертельними ДТП екс-мера Києва Олександра Омельченка і історію 2017 року з олігархом, екс-нардепом Петром Димінським, "Мерседес" якого на величезній швидкості зніс "Опель".

"За кермом" Опеля "була 31-річна жителька села Ямельня Наталія Тріла, тіло якої довелося вирізати з машини. Димінський, до речі, не став чекати правоохоронців та медиків, а просто сів в інше авто - "Лексус" охорони - і поїхав з місця події, залишивши розбиратися своїх охоронців. Вину за ДТП взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Розслідування цього ДТП триває досі, Димінський сховався за кордоном і ніяких докорів сумління не відчуває. А навіщо? Адже є ж Андрій Борщ, який готовий нести відповідальність ", - написав експерт.

Тому, впевнений він, у випадку з Трухіним також "крайнім" буде Склема, який вже фігурує в ЗМІ, як людина, яка нібито сиділа за кермом авто, що скоїло ДТП напередодні Дня Незалежності.

"І так безкарність буде тягнути за собою безкарність, і цей ланцюг ніколи не перерветься. Завжди будуть знаходитися "борщі" і "склеми" готові взяти на себе провину, а "господарі життя", всі "димінські", "трухіни" та інші точно знають, що їм дозволено порушувати. По суті, Димінський проторував доріжку Трухіну", - резюмував експерт Юрій Гаврилечко.

Нагадаємо, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив в ДТП по дорозі з Полтави до Києва. В результаті аварії постраждали 6 людей, в тому числі голова комітету футбольних арбітрів Лучано Лучі. Про це ДТП написали багато ЗМІ, але через деякий час стали видаляти новини. Нещодавно в ДБР заявили, що не змогли встановити, хто був за кермом автомобіля Трухіна.