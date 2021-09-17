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17 вересня 2021, 19:36 66

Зеленський у понеділок летить до США - речник

17 вересня 2021, 19:36 66
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський у понеділок 20 вересня розпочне офіційий візит до США

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив речник Глави держави Сергій Никифоров.

"У понеділок розпочнеться візит Президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній ассамблеї ООН. Матиме там промову. Також матиме низку двосторонніх зустрічей", - зауважив Никифоров

За його словами, зокрема Глава держави зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем, лідерами іноземних держав, представниками бізнесу, українською громадою.

Нагадаємо, що Зеленський, за словами його речника, планував летіти до США у вересні лише за умови проведення двосторонніх зустрічей.

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