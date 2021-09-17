Зеленский в понедельник летит в США - пресс-секретарь
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 20 сентября начнет официальный визит в США
Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил спикер главы государства Сергей Никифоров.
"В понедельник начнется визит Президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. Будет там речь. Также будет ряд двусторонних встреч", - отметил Никифоров
По его словам, в частности Глава государства встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем, лидерами иностранных государств, представителями бизнеса, украинской общиной.
Напомним, что Зеленский, по словам его представителя, планировал лететь в США в сентябре только при условии проведения двусторонних встреч.
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