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17 сентября 2021, 19:36 70

Зеленский в понедельник летит в США - пресс-секретарь

17 сентября 2021, 19:36 70
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из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 20 сентября начнет официальный визит в США

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил спикер главы государства Сергей Никифоров.

"В понедельник начнется визит Президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. Будет там речь. Также будет ряд двусторонних встреч", - отметил Никифоров

По его словам, в частности Глава государства встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем, лидерами иностранных государств, представителями бизнеса, украинской общиной.

Напомним, что Зеленский, по словам его представителя, планировал лететь в США в сентябре только при условии проведения двусторонних встреч.

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