Зеленский в понедельник летит в США - пресс-секретарь

из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 20 сентября начнет официальный визит в США

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил спикер главы государства Сергей Никифоров.

"В понедельник начнется визит Президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. Будет там речь. Также будет ряд двусторонних встреч", - отметил Никифоров

По его словам, в частности Глава государства встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем, лидерами иностранных государств, представителями бизнеса, украинской общиной.

Напомним, что Зеленский, по словам его представителя, планировал лететь в США в сентябре только при условии проведения двусторонних встреч.