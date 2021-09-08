Зеленський у вересні знову поїде до США

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Президент Володимир Зеленський цього року знову відвідає Сполучені Штати Америки

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар РБК-Україна речника Глави держави Сергія Никифорова

Новий візит відбудеться вже наприкінці вересня.

"Готуємо візит до Нью-Йорка", - розповів Никифоров.

Речник президента зазначив, що Зеленський їде до США, щоб взяти участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Генасамблея ООН наступного вівторка, 14 вересня, відкриє свою 76 сесію. Загальні дебати ГА ООН будуть проходити з 21 вересня по 27 вересня 2021 року.