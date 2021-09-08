Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо розвитку Військово-морських сил України
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року
Відповідний указ №459/2021 від 8 вересня опублікований на сайті глави держави, пише RegioNews.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року”, - зазначається в документі.
Саме рішення не оприлюднене, має гриф "Таємно”.
Контроль за виконанням вказаного рішення РНБО покладено на секретаря Радбезу.
Раніше повідомлялося, що Зеленський оновив склад Координаційної ради з протидії COVID-19.
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