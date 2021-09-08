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08 вересня 2021, 15:55 10

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо розвитку Військово-морських сил України

08 вересня 2021, 15:55 10
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Фото: сайт Офісу президента
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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року

Відповідний указ №459/2021 від 8 вересня опублікований на сайті глави держави, пише RegioNews.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року”, - зазначається в документі.

Саме рішення не оприлюднене, має гриф "Таємно”.

Контроль за виконанням вказаного рішення РНБО покладено на секретаря Радбезу.

Раніше повідомлялося, що Зеленський оновив склад Координаційної ради з протидії COVID-19.

Україна РНБО Володимир Зеленський РНБО президент

 
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