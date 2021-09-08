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08 сентября 2021, 15:55 12

Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии Военно-морских сил Украины

08 сентября 2021, 15:55 12
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Фото: сайт офиса президента
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по развитию Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года

Соответствующий указ №459/2021 от 8 сентября опубликованный на сайте главы государства, пишет RegioNews.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "По развитию Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года”, - отмечается в документе.

Само решение не обнародовано, имеет гриф "Секретно".

Контроль за выполнением указанного решения СНБО возложен на секретаря Совбеза.

Ранее сообщалось, что Зеленский обновил состав Координационного совета по противодействию COVID-19.

Украина СНБО Владимир Зеленский РНБО президент

 
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