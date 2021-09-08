Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии Военно-морских сил Украины
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по развитию Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года
Соответствующий указ №459/2021 от 8 сентября опубликованный на сайте главы государства, пишет RegioNews.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "По развитию Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года”, - отмечается в документе.
Само решение не обнародовано, имеет гриф "Секретно".
Контроль за выполнением указанного решения СНБО возложен на секретаря Совбеза.
Ранее сообщалось, что Зеленский обновил состав Координационного совета по противодействию COVID-19.
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