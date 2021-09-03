Авторитарний режим в Україні неможливий - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що українське суспільство настільки сильне і демократичне, що просто не допустить появи авторитарного режиму в країні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету в межах візиту до США Зеленський відповів на питання, чи не боїться він, убивши "дракона", стати "драконом".

У ваших знайомих (у Росії. – ред.) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть", - пояснив він.

Президент наголосив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, але державна політика РФ відрізняється від української державної політики й спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати.

Ми читали сигнали Російської Федерації – нібито Україна не хоче закінчити війну. Дивно. Війну не ми почали. Ми то із задоволенням хочемо закінчити. Але ми її не починали", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до США заявив, що підтримує введення подвійного громадянства для тих українців, які мешкають за межами України. Однак, на його думку, це нині складне питання.