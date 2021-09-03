Авторитарный режим в Украине невозможен - Зеленский

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское общество настолько сильное и демократическое, что просто не допустит появления авторитарного режима в стране

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США Зеленский ответил на вопрос, не боится ли он, убив дракона, стать "драконом".

У ваших знакомых (в России, - ред.) ситуация сложнее, но это внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут", - пояснил он.

Президент подчеркнул, что украинцы и русские имеют общие периоды истории и победы, но государственная политика РФ отличается от украинской государственной политики и направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать.

Мы читали сигналы Российской Федерации – якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали", – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что поддерживает введение двойного гражданства для тех украинцев, которые живут за пределами Украины. Однако, по его мнению, это сейчас сложный вопрос.