Зеленський у США заявив про підтримку подвійного громадянства

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США заявив, що підтримує введення подвійного громадянства для тих українців, які мешкають за межами України. Однак, на його думку, це нині складне питання

Як передає RegioNews, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова президента під час зустрічі зі студентами Стенфордського університету.

Так, я за подвійне громадянство. Щоб можна було отримати українське громадянство, не втрачаючи американське", - сказав президент.

За словами Зеленського, парламент нині вивчає це питання. У мирний час введення подвійного громадянства не було б проблемою, однак наразі це "складне питання" через тимчасову окупацію Криму, де Росія видає російські паспорти вже упродовж двадцяти років, а також видала громадянам України близько 600 тисяч паспортів на тимчасово окупованій території Донбасу.

Тут потрібен "індивідуальний підхід, адаптований для конкретних груп, конкретних країн у конкретних спільнотах", - додав Зеленський.

На його думку, окремі громадяни отримують паспорти інших держав "не з дуже гарними намірами".

Раніше повідомлялось, що на офіційній зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена говорили про Крим, деокупацію та стратегічне партнерство. За результатами зустрічі країни опублікували заяву про стратегічне партнерство, у якій йдеться, зокрема, про протидію російській агресії.