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01 вересня 2021, 10:30 15

Арестович пропонує перейменувати Україну

01 вересня 2021, 10:30 15
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Фото з відкритих джерел
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Спікер української делегації в тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович пропонує перейменувати Україну на Русь-Україна

Про це пише RegioNews з посиланням на його інтерв’’ю, яке опубліковане на Youtube журналіста Романа Цимбалюка

"Що б я зробив? Я б змінив назву держави. Назвав би нас Русь-Україна, подвійна назва", - висловився він.

На запитання, коли очікувати відповідного указу Президента України Володимира Зеленського, Арестович зазначив, що "ми зараз над цим працюємо".

"Наше завдання - стати Руссю-Україною. І зауваж, ця назва прозвучала за крайні три тижні в Києві п'ять разів у промові президента, офіційно. От якщо ми це зробимо - про решту можна не сильно турбуватися", - висловився він.

Арестович також зазначив, що Україна повинна боротися за спадщину Київської Русі і вже перемагає на міжнародному рівні.

"Перехоплення спадщини Київської Русі - це головне, що нам потрібно зробити. Це набагато важливіше танків. Поки ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав він.

Офіс президента спадщина Україна президент

 
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