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19 серпня 2021, 16:39 9

Зеленський дозволив скасувати вільну економічну зону "Крим"

19 серпня 2021, 16:39 9
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Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування Вільної економічної зони “Крим”

Як пише RegioNews, про це свідчать дані у картці законопроєкту "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№5502-д) на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження” зазначається, що закон 19 серпня повернуто з підписом від Президента України

Закон скасовує режим вільної економічної зони "Крим" на тимчасово окупованій території України та встановлює особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією, та вимог міжнародних партнерів.

Крім того, документ унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб..

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