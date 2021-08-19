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19 августа 2021, 16:39 8

Зеленский разрешил отменить свободную экономическую зону "Крым"

19 августа 2021, 16:39 8
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Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене Свободной экономической зоны “Крым”

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта "О признании утратившим действие, Закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (№5502-д) на сайте Верховной Рады.

В графе "даты и состояние прохождения" отмечается, что закон 19 августа возвращен с подписью от Президента Украины

Закон отменяет режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией, и требований международных партнеров.

Кроме того, документ нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц..

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