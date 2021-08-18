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18 серпня 2021, 17:04 9

Офіційно:Рада на позачерговій сесії розгляне законопроєкт Зеленського про велий Державний Герб

18 серпня 2021, 17:04 9
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у зв'язку із вимогою Президента України підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook речника очільника парламенту Ольги Туній, яка опублікувала копію розпорядження.

У ході сесії розглядатиметься проект закону про великий Державний Герб України (№5712)

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський ініціював скликання позачергової сесії Верховної Ради на 23 серпня для розгляду свого законопроєкту про Великий Герб.

"Відповідно до Конституції та Регламенту Верховної Ради прошу скликати позачергову сесію, до порядку денного якої включити питання щодо проекту закону "про великий Державний Герб", - зазначається у листі Володимира Зеленського до спікера парламенту Дмитра Разумкова.

герб закон Верховна Рада Конституція депутати

 
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