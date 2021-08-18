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18 августа 2021, 17:04 4

Официально: Рада на внеочередной сессии рассмотрит законопроект Зеленского о большом государственном гербе

18 августа 2021, 17:04 4
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Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в связи с требованием Президента Украины подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook спикера председателя парламента Ольги Туний, опубликовавшей копию распоряжения.

В ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом государственном гербе Украины (№5712).

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал созыв внеочередной сессии Верховной Рады на 23 августа для рассмотрения своего законопроекта о Большом Гербе.

"В соответствии с Конституцией и Регламентом Верховной Рады прошу созвать внеочередную сессию, в повестку дня которой включить вопрос касательно проекта закона "о большом Государственном Гербе", - отмечается в письме Владимира Зеленского к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

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