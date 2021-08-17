Зеленський відреагував на обшуки та затримання в окупованому Криму

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що переслідування людей в окупованому Криму мають бути негайно припинені, а люди - звільнені

Як передає RegioNews, про це президент написав у Twitter.

Знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму. Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені", - йдеться у повідомленні.

Зеленський закликав світову спільноту належним чином відреагувати на порушення РФ.

Нагадаємо, сьогодні зранку в тимчасово окупованому Криму у 5 будинках кримських татар відбулися обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському та Балаклавському і Нахімовському районах Севастополя. За підсумками обшуків російські силовики затримали п'ятьох татар.