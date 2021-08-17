В окупованому Криму російські силовики під час обшуків затримали п'ятьох татар

Фото: crimean-solidarity.org

В окупованому Криму російські силовики провели обшуки в п’яти будинках татарських активістів та затримали 5 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Кримську солідарність".

В тимчасово окупованому Криму у 5 будинках кримських татар відбулися обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському та Балаклавському і Нахімовському районах Севастополя.

За підсумками обшуків російські силовики затримали п'ятьох татар:

у Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова,

у Балаклавському районі Севастополя - Джеббара Бекірова,

в Бахчисарайському районі - активіста Заура Абдуллаєва,

в Сімферопольському районі Криму - Раіфа Февзієва.

Нагадаємо, 17 лютого до кримських татар прийшли з обшуками: є затримані.

Україна відкрила дві кримінальні справи через нічні рейди ФСБ в Криму.