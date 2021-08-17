В окупованому Криму російські силовики під час обшуків затримали п'ятьох татар
В окупованому Криму російські силовики провели обшуки в п’яти будинках татарських активістів та затримали 5 осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Кримську солідарність".
В тимчасово окупованому Криму у 5 будинках кримських татар відбулися обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському та Балаклавському і Нахімовському районах Севастополя.
За підсумками обшуків російські силовики затримали п'ятьох татар:
- у Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова,
- у Балаклавському районі Севастополя - Джеббара Бекірова,
- в Бахчисарайському районі - активіста Заура Абдуллаєва,
- в Сімферопольському районі Криму - Раіфа Февзієва.
Нагадаємо, 17 лютого до кримських татар прийшли з обшуками: є затримані.
Україна відкрила дві кримінальні справи через нічні рейди ФСБ в Криму.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Загибель Павлова: що це було та які наслідки отримають Вілкул, Кривий Ріг і ОПЗЖ
Боротьба "дніпропетровських" за Харків. Навіщо Кирило Тимошенко став VIP-агітатором Терехова