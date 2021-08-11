Справа про хабар депутату Юрченку пішла до суду

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро спрямували до суду справу про хабарництво фігурантами якої є позафракційний нардеп з фракції «Слуга народу» Олександр Юрченко та його неофіційний помічнику Іван Фіщенко

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу САП

Згідно з матеріалами справи, Юрченко просив у детектива, який працював під прикриттям, 13 тисяч доларів за те, щоб внести в Раду законопроєкт про зміни до законодавства щодо переробки твердих побутових відходів.

Ще 200 тисяч доларів Юрченко нібито вимагав для підкупу своїх колег, народних депутатів-членів профільного комітету. Ці гроші були необхідні для голосування на комітеті та в залі Верховної Ради, однак передати їх не встигли, оскільки інформацію про справу "злили”.

Нагадаємо, що 13 вересня 2020 року НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченко. Пізніше Юрченка офіційно виключили з "Слуги народу".

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. Також ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.

4 листопада нардепу Юрченку продовжили арешт, але зняли електронний браслет, арешт продовжено ще на 60 діб.