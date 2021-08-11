18:24  11 серпня
На Рівненщині у 80% COVID-хворих виявили штам "Дельта"
12:54  11 серпня
Новим очільником поліції Києва призначили Вигівського
15:59  11 серпня
Окупанти на Донбасі поранили військового
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2021, 18:08 98

Справа про хабар депутату Юрченку пішла до суду

11 серпня 2021, 18:08 98
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро спрямували до суду справу про хабарництво фігурантами якої є позафракційний нардеп з фракції «Слуга народу» Олександр Юрченко та його неофіційний помічнику Іван Фіщенко

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу САП

Згідно з матеріалами справи, Юрченко просив у детектива, який працював під прикриттям, 13 тисяч доларів за те, щоб внести в Раду законопроєкт про зміни до законодавства щодо переробки твердих побутових відходів.

Ще 200 тисяч доларів Юрченко нібито вимагав для підкупу своїх колег, народних депутатів-членів профільного комітету. Ці гроші були необхідні для голосування на комітеті та в залі Верховної Ради, однак передати їх не встигли, оскільки інформацію про справу "злили”.

Нагадаємо, що 13 вересня 2020 року НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченко. Пізніше Юрченка офіційно виключили з "Слуги народу".

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. Також ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.

4 листопада нардепу Юрченку продовжили арешт, але зняли електронний браслет, арешт продовжено ще на 60 діб.

хабар кримінальна справа депутат Слуга народа НАБУ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram