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11 августа 2021, 18:08 98

Дело о взятке депутату Юрченко ушло в суд

11 августа 2021, 18:08 98
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Фото из открытых источников
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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро направили в суд дело о взяточничестве, фигурантами которой является внефракционный нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Юрченко и его неофициальный помощнику Иван Фищенко

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу САП

Согласно материалам дела, Юрченко просил у детектива, который работал под прикрытием, 13 тысяч долларов за то, чтобы внести в Раду законопроект об изменениях в законодательство по переработке твердых бытовых отходов.

Еще 200 тысяч долларов Юрченко якобы требовал для подкупа своих коллег, народных депутатов-членов профильного комитета. Эти деньги были необходимы для голосования на комитете и в зале Верховной Рады, однако передать их не успели, так как информация о деле "слили”.

Напомним, что 13 сентября 2020 года НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч по $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко. Позже Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.

4 ноября нардепу Юрченко продлили арест, но сняли электронный браслет, арест продлен еще на 60 суток.

взятка уголовное дело депутат Слуга народа НАБУ

 
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