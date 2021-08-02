Разумков скликав урочисте засіідання ВР на день Незалежності: жодних рішень не планується
Голова Верховноъ Ради Дмитро Разумков пыдписав розпорядження про проведення урочистого засідання Парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook прес-секретаря очільника парламенту Ольги Туній.
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання Парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня о 13:00", - зазначається у повідомленні
На цьому засіданні не планується ухвалювати жодних рішень.
Нагадаємо, що 23 серпня заплановане позачергове засідання парламенту у зв”язку з проведенням самміту Кримської платформи.
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