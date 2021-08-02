Разумков созвал торжественное заседание ВР на День Независимости: никаких решений не планируется
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении торжественного заседания парламента по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook пресс-секретаря главы парламента Ольги Туний.
"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении торжественного заседания Парламента по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа в 13:00", - отмечается в сообщении
На этом заседании не планируется принимать никаких решений.
Напомним, что 23 августа запланировано внеочередное заседание парламента в связи с проведением саммита Крымской платформы.
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