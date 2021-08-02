Разумков созвал торжественное заседание ВР на День Независимости: никаких решений не планируется

Война главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака и министра обороны Андрея Тарана закончилась увольнением первого. Но второму рано радоваться

Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине

22 июля 2021

Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась

Авария на ровенском химическом предприятии обошлась без жертв, пострадавших и серьезного загрязнения окружающей среды – но оставила по себе несколько неприятных вопросов.