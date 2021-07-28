Рада не буде розглядати 24 серпня законопроєкт Зеленського про Великий державний герб - Разумков

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що Верховна Рада не буде на урочистому засіданні 24 серпня розглядати законопроєкт Президента України Володимира Зеленського про великий герб.

Як передає Regionews про це керівник парламенту повідомив під час брифінгу у Миколаєві.

Він підтвердив, що 23 серпня планується позачергове засідання парламенту щодо Кримської платформи.

"Наразі триває збір підписів. Я впевнений, що буде зібрано понад 150 підписів необхідних для проведення такого засідання", - додав Разумков.

Водночас спікер заперечив, що на засіданні 24 серпня буде розглядатися законопроєкт про великий герб. За словами Разумкова, це буде урочисте засідання де не передбачено ухвалення рішень.

Нагадаємо, що напередодні заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що 24 серпня Рада може розглянути законопроєкт про Великий герб.