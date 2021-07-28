08:34  28 липня
Коронавірус в Україні: 717 нових випадків за добу
10:36  28 липня
На Луганщині у пожежі згоріло майже 20 га сухої трави
08:11  28 липня
На Донбасі чотири обстріли українських позицій за минулу добу, три – від початку нової
UA | RU
UA | RU
28 липня 2021, 10:51 281

Рада не буде розглядати 24 серпня законопроєкт Зеленського про Великий державний герб - Разумков

28 липня 2021, 10:51 281
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що Верховна Рада не буде на урочистому засіданні 24 серпня розглядати законопроєкт Президента України Володимира Зеленського про великий герб.

Як передає Regionews про це керівник парламенту повідомив під час брифінгу у Миколаєві.

Він підтвердив, що 23 серпня планується позачергове засідання парламенту щодо Кримської платформи.

"Наразі триває збір підписів. Я впевнений, що буде зібрано понад 150 підписів необхідних для проведення такого засідання", - додав Разумков.

Водночас спікер заперечив, що на засіданні 24 серпня буде розглядатися законопроєкт про великий герб. За словами Разумкова, це буде урочисте засідання де не передбачено ухвалення рішень.

Нагадаємо, що напередодні заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що 24 серпня Рада може розглянути законопроєкт про Великий герб.

Слуга народа спікер Верховна Рада засідання фракція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua