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Бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного і запускали безпілотники - штаб
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31 липня 2021, 18:12 103

Бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного і запускали безпілотники - штаб

31 липня 2021, 18:12 103
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Фото: із відкритих джерел
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Від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник обстріляв позиції наших воїнів із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

А в Луганській області ворог знову здійснював розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10”. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

У штабі додали, що про ці порушення проінформували представників Місії ОБСЄ. Також упродовж доби в зоні ООС сапери розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 184 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, добою раніше бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі.

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