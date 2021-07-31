Бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного і запускали безпілотники - штаб

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Від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник обстріляв позиції наших воїнів із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

А в Луганській області ворог знову здійснював розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10”. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

У штабі додали, що про ці порушення проінформували представників Місії ОБСЄ. Також упродовж доби в зоні ООС сапери розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 184 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, добою раніше бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі.